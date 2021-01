De 14. Januar goufen zu Jonglënster am Centre culturel Gaston Stein iwwer 2 Dose Pompjeeën a Presenz vum Lydie Polfer assermentéiert.

© CGDIS

En date du 14 janvier 2021 a eu lieu à Junglinster dans le centre culturel Gaston Stein l'assermentation de la première promotion de pompiers professionnels engagés et formés par le Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Au total ce sont 29 pompiers, 26 hommes et femmes, du cadre de base et 3 officiers, qui ont été assermentés après deux années de formation et de stages par la présidente du conseil d'administration, Madame Lydie Polfer, qui les a chaleureusement félicités pour leurs réussite. A l'occasion de son discours, le Colonel Steve Mack, Directeur de l'Institut National de Formation des Secours, est revenu sur les deux ans de formation qui ont permis aux pompiers stagiaires de se préparer aux défis toujours plus complexes que les services de secours doivent relever. Après une première année de formation initiale dans les domaines du « secours à personne » et de « l'incendie-sauvetage » jalonnée de stages pratiques, les stagiaires ont fait leurs premières armes sur le terrain durant une année de perfectionnement. Durant cette période ils ont pu bénéficier d'un encadrement continu aussi bien au niveau pratique que sportif mais ils ont aussi été sensibilisés à l'importance de volets comme celui des compétences sociales afin d'être suffisamment outillés pour mener à bien leurs missions au service de la population. Les officiers ont pour leur part suivi une formation parallèle axée plus spécifiquement sur les compétences managériales et de commandement afin qu'ils soient en mesure de prendre en toute circonstance les bonnes décisions afin de mener leurs équipes et atteindre même dans des circonstances parfois critiques leurs objectifs. Le Directeur général du CGDIS a pour sa part salué la décision de cette première promotion du CGDIS de s'engager pour son pays et ses habitants invitant ces jeunes recrues à continuer à se former et à profiter des conseils de leurs pairs plus expérimentés. Il est également revenu sur les valeurs du Corps grand-ducal d'incendie et de secours que sont le respect de la vie et de la personne, le dévouement, le courage et l'exemplarité. Il est à relever que le Corps grand-ducal lancera au printemps une campagne de recrutement pour 50 pompiers professionnels et plusieurs officiers.La liste des personnes assermentées est disponible sur le site du CGDIS : https://gd.lu/4dgPmW