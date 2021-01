D'Vaccinatiouns-Campagne mécht weider hire Wee an der 1. Phase - bis e Mëttwoch goufe ronn 2.900 Leit geimpft.

Am Regierungsrot war et de Point iwwert dës Campagne: RTL-Informatiounen no gouf do och decidéiert, datt den Impf-Zenter fir den Osten op Munneref kënnt.

Dësen Zenter gëtt am Scouts-Home um Site vum fréieren Camping installéiert.

Vun e Méindeg u gëtt och nees am am groussen Impf-Zenter an der Stad vaccinéiert.

Dës Plaz war jo virun déck zwou Wochen zougemaach ginn, mee mécht lo nees hir Dieren op, sou datt do d'Leit hiren Rappell mat enger zweeter Impf-Dosis kënnen kréien.

Wärend 3 Deeg waren um Lampertsbierg ronn 1.500 Leit aus dem Santéssecteur geimpft ginn, duerno ware mobil Ekippen ënnerwee, fir ronn 490 Leit an de Spideeler ze impfen, respektiv ronn 900 Persounen an den Altersheemer.

An de Spideeler bleiwen nach 1.500 Leit ze impfen, an den Altersheemer sinn et der nach 600 - dës Dosisse sinn och disponibel.

Dës Zuelen liwwert d'Santés-Ministesch op eng urgent parlamentaresch Fro vun der CSV-Fraktiounspresidentin Martine Hansen.

PDF Parlamentaresch Fro an Äntwert

Firwat et zu engem Decalage tëscht dem Liwwere vum Vaccin kënnt an dem Dag, wou geimpft gëtt, erkläert d'Paulette Lenert mam administrativen Opwand; zum Beispill sinn och lo nees ronn 4.000 Invitatiounen erausgaangen, fir Leit, déi sech fir eng Vaccinatioun an de Victor-Hugo-Halen kënnen umellen. D'Capacitéit vun deem Zenter läit an der Woch bei 7.600 Vaccinatiounen, wann den Zenter 60 Stonnen d'Woch op ass.

Aner Impf-Zenteren, déi no a no opginn, sinn zu Esch um Belval, am Hangar vun der Air Rescue um Findel an zu Ettelbréck an der Sportshal vum CHNP.

E Méindeg gëtt sech iwwerdeem déi nächst Liwwerung vu BionTech/Pfizer erwaart - dës geet duer fir da weider 2.440 Leit ze impfen.