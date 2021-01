Ontransparenz, kee koherente Plang an der sanitärer Kris, d'Vertraue verspillt - dat déi uerg Reprochë vun der Enseignantsgewerkschaft en Donneschdeg.

Zoufall oder net, de Claude Meisch huet e Freideg mat "Transparenz" gekontert an eng Analys iwwer d'Covid-19-Situatioun an de Schoule publizéiert. Am Gespréich mat RTL huet de Minister awer zouginn, datt sech wuel an de Schoulen ugestach gëtt. Dat wär warscheinlech bei all 5. positiv geteste Schüler oder Enseignant de Fall gewiescht.

Educatiounsminister reagéiert op SEW-Virwërf

Dëse Rapport hat de Minister e Freideg de Moie fir den Interview matbruecht. Dran ze liesen, datt de Virus bei Schüler a Schülerinnen aus dem Secondaire méi verbreet ass, wéi bei deenen aus dem Fondamental. En Ënnerscheed tëscht Schoulmeeschteren a Proffe gëtt et net. Dofir wär Covid-19 méi verbreet ënner Schüler am Secondaire Générale, wéi am Classique. Iwwert d’Zuel vun den Ustiechungen an de Schoulen ass et dës Informatioun.

De Claude Meisch: "Datt mer ëm déi 20% vun de positive Fäll denken, ka ganz gutt an de Schoule geschitt sinn. Ganz genee kritt een dat ni retracéiert. Mee dovunner musse mer ausgoen. Dat huet en Impakt.”

Gréisser Adaptatioune vun de Mesuren an de Schoule wäert et opgrond vun dësem neie Rapport awer net ginn. Geplangt war jo scho munches, wéi zum Beispill CO2-Miesser, déi uginn, wéini an der Klass muss gelëft ginn. 2.000 där Geräter wieren ewell ukomm. Bis d’Fuesvakanz sollen all d’Schoulklassen domadder ekipéiert sinn. CO2-Miesser wieren och vun de Gewerkschafte gefrot ginn. Esou den Educatiounsminister, dee sech iwwer hir Fuerderung vun engem reegelméissege Krisendësch wonnert. Videokonferenze mat allen Acteuren – Enseignantsgewerkschaften, Elteren- a Schülervertrieder hätt een am September, am November an elo am Dezember gehat.

Nieft den CO2-Miesser, sollen deemnächst och Schnelltester an de Schoulen an den Asaz kommen, prioritär fir Schüler déi Symptomer hunn. 19 Test-Ekippen am Plaz 12 wieren neierdéngs an de Schoulen am Asaz. D’Enseignanten, déi wëllen, kréien deemnächst FFP2-Masken zur Verfügung gestallt. An de Maisons Relais gouf d’Schrauf ugezunn, datt se méi op enger Linn si mat de Schoulen. Esou dierfen an den Aktivitéitsgruppe vun de Maisons Relais elo just nach mat maximal 10 Kanner ofgehale ginn. Esou wéi dat och fir aner paraschoulesch Aktivitéiten de Fall wier.

Orientéierungs-Epreuven aussetzen?

D’Orientéierungs-Epreuvë vum Cycle 4 an de Secondaire dëst Joer nach emol aussetzen, wéi vun den Enseignantsgewerkschaft gefrot, wëll de Minister am léifsten net. Wann d’sanitär Situatioun et erlaabt, sollt een d’Epreuven ofhalen. Wär dat net méiglech, géif dat kee Problem duerstellen, dat hätt sech jo d’lescht Schouljoer scho gewisen. Elo misst een emol ofwaarden.

Wéineg Resonanz op d’Large-Scale-Testing-Campagne

120.000 Schüler a Schoulpersonal goufe rezent invitéiert. Knapp 1/4 vun de Schüler a Schülerinnen hu matgemaach. 106 goufe positiv getest. Vum Educatiounspersonal hunn 41% sech teste gelooss. 20 Persoune waren hei positiv. D’Enseignantë schéngen allgemeng méi exposéiert wéi de Rescht vun der Populatioun. Dat weist jiddefalls en Tableau am neie Rapport vum Ministère.

Schoulpersonal prioritär impfen?

D’Fro stellt sech, ob d’Enseignanten net och misste prioritär e Covid-Vaccin kréien? Den Educatiounsminister seet, hie géif sech dat wënschen. Allerdéngs misst een ofweien, ob doduerch net aner Kategorië vu Leit desavantagéiert géifen. Dëst wieren ethesch Froen, fir déi d’Regierung den Avis vum Ethikrot gefrot huet.