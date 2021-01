Dat mellt Meteolux an hirer "alerte jaune". D'Warnung gëllt vun e Samschdegowend 18 Auer bis Hallefnuecht.

An der Nuecht op e Samschdeg war et scho fatzeg kal, dat bei Temperature bis -12 Grad zu Kënzeg zum Beispill. Am Laf vum Dag ginn et just vereenzelt Oplockerungen, ma d'Wollekendecken geet nees séier zou.

Géint 17 oder 18 Auer kënnt da vu Weste den nächste Schnéi, dat bei Temperature vu -3 bis -1 Grad. D'Schnéischauere kënnen zäitweis méi hefteg sinn an et soll plazeweis bis zu 6 Zentimeter Neischnéi falen. No Hallefnuecht berouegt sech d'Situatioun awer nees an d'Temperature klammen dann och op -1 bis +1 op der Musel.

E Sonndeg ka vereenzelt nach e Mix aus Reen, Schnéireen a Schnéi erofkommen. D'Temperature klammen nomëttes op bis zu +3 Grad.

