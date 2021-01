Der Gemeng no géif technesch gesinn keng aner Méiglechkeet bleiwen, wéi d'Beem ze plënneren. Spéider solle Beem awer nees um Knuedler geplanzt ginn.

Schrëtt fir Schrëtt ginn deemnächst d'Beem vum Knuedler ewechgeholl, fir se dono am Reckendall nees ze planzen, dat well de Knuedler renovéiert gëtt. Ënnert anerem gi Versuergungsleitungen nei verluecht an d’Plaz kritt en neie Belag. E Samschdeg de Moie gouf deen éischte Bam geplënnert. RTL war bei der Plënneraktioun dobäi.

Een Deel vun de Beem um Knuedler gouf ewell scho bis bei d'Wuerzelen ausgegruewen. Fir d’Sécherheet vun de Leit ze garantéieren, goufe ronderëm Clôture gestallt. 9 Platane stinn um Knuedler. E Samschdeg de Moie gouf déi éischt ewechgeholl an dunn mat engem Camion an de Reckendall gefouert, fir do nees geplanzt ze ginn.

Well ebe sämtlech ënnerierdesch Infrastrukturen erneiert ginn, gesäit d’Gemeng keng aner Méiglechkeet, ewéi dës Beem ëmzeplanzen. An enger spéiderer Phase solle Beem awer nees um Knuedler geplanzt ginn.

Zënter e Méinde lafen d’Renovatiounsaarbechten um Knuedler. D’Baustell wäert am Fréijoer 2023 fäerdeg sinn. Ënnert anerem gi Versuergungsleitungen ewéi Waasser, Gas a Stroum nei verluecht. Wann d’Infrastrukturaarbechten ofgeschloss sinn, kritt d’Plaz en neie Belag. D’Ausschreiwung fir d’Steng gouf viru kuerzem gemaach.

Wéinst den Aarbechte wäert et zu e puer Ännerunge bei Evenementer kommen. Zum Beispill misst ewell de Maart op den Aldringer plënneren. Eng Léisung déi zesumme mat de Maartleit fonnt gouf.