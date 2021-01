Wéi de CGDIS mellt, huet an der avenue de Luxembourg e Samschdeg kuerz no 9 Auer en Auto gebrannt. Et ass kengem eppes geschitt.

D'Pompjeeë vu Käerjeng waren op der Plaz. Zu Schieren an der rue de la Gare huet et e Freideg denowend am Keller vun enger Entreprise gebrannt. Et gouf kee verwonnt. D'Pompjeeë vu Colmer-Bierg, Ettelbréck, Dikrech an Angelduerf waren op der Plaz, fir ze läschen. Och d'Ettelbrécker Ambulanz war geruff ginn.