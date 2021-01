An der Nuecht op e Samschdeg hunn Onéierlecher um Belair an zu Bouneweg Autoen opgebrach, fir Saachen ze klauen.

Géint 2 Auer gouf am Val St.Croix um Belair eng verdächteg Persoun gemellt, déi un Autosdieren géif hantéieren. E Verdächtege gouf kuerz drop ermëttelt. Hien hat en Navigatiounsgerät bei sech, wat en aus engem geparkten Auto geklaut hat.

Kuerz virun 3 Auer gouf an der rue Pierre Thinnes zu Bouneweg e weideren Déifstall gemellt. Och hei konnt e wéineg méi spéit e presuméierten Täter vun enger Policepatrull ermëttelt ginn. Deen hat 2 portabel DVD-Player bei sech. Hien huet musse mat op de Policebüro an de Besëtzer krut seng DVD-Player zeréck.

Refuséiert Mask unzedoen

An engem Stater Bus ass géint Hallefnuecht e Mann negativ opgefall. Hien huet refuséiert eng Mask unzedoen a wollt dunn net méi erausklammen. D'Police huet missten op de Busquai vun der Stater Gare geruff ginn. Den alkoholiséierte Mann gouf mat an d'Zell geholl fir do nees niichter ze ginn.