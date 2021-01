D’Federatioun vun de Fitnesszentere waart ëmmer nach op eng Entrevue mat de Regierungsmemberen.

Si fille sech onfair behandelt, well si sech aktuell un d’Reegele vum Sportsministère mussen halen, als Commercen awer eigentlech dem Mëttelstandsministère ënnerstinn.

Sou wéi bei de Sportsveräiner dierf an de Fitnesszentere momentan nëmmen 1 Member pro 30m2 trainéieren, pro Sall sinn awer just maximal 10 Leit erlaabt, Personal abegraff. Do spillt et och keng Roll, ob de Studio 300m2 oder 3.000m2 grouss ass. Dat géif sech fir vill Fitness-Operateuren a Clienten net rentéieren, heescht et vun der zoustänneger Federatioun FLDF.

Déi huet dofir e Freideg nach emol e Bréif un de Minister Lex Delles geschéckt, an deem se e sanitäert Konzept proposéiert, fir de Betrib an alle Fitnesszenteren nees kënnen opzehuelen. Et wéilt ee gär erëm opmaachen an d’Clienten och sou gutt et geet vun hirem Abo Gebrauch maache loossen, mä dofir misst ee méi Leit mateneen dierfen empfänken.

Sollte keng Lockerunge gutt geheescht ginn, wëllen all d’Fitnesszenteren am Land awer spéitstens den 1. Februar nees hir Dieren opmaachen, an da via Reservéierungstoole funktionéieren. E weidere Lockdown géife vill Fitnessentreprisen net verkraaften.

Elo schonn hätt d’Pandemie rout Zuelen hannerlooss an d’Héich-Saison fir de Secteur, déi vu Januar bis Mäerz ass, géif dëst Joer quasi komplett ausfalen. Deemno fäert een, dass wann net endlech erëm uerdentlech kéint geschafft ginn, et an der Fitness-Industrie geschwënn e puer Faillitte kéinte ginn.