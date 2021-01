Dat schreift d'Presidentin vum Jonken Handwierk Alexa Ballmann e Méindeg um Internetsite vun der Federatioun an reegt sech nawell ferme op.

Si wier entsat, wéi dem Bierger dobausse géing mat enger ganzer "Aiden Werbepolitik" verkaf ginn, dass ee géing gehollef kréien, ma d'Realitéit wier, dass d'Independanten an d'Entreprisen net ganz vill matkréie vun deenen angeblechen Hëllefen, sou schreift et d'Presidentin.

An engem dach ganz emotionale Bréif beschreift d'Alexa Ballmann d'Existenzängscht vun den Independanten. "Hannert all Entreprise stécht e Mënsch." D'Independanten hätte sech vun Ufank u solidaresch gewisen an zougemaach. Ma bis haut hätt ee weder als Independant e Recht op Chômage partiel, nach op een Ersatz-Salaire. Et misst ee sech just ëffentlech deplacéiert Remarke vun engem Aarbechtsminister ulauschteren, déi demonstréiere géingen, wéi een an dëser Kris am Stach gelooss gëtt. Nom éischte Bréif an engem verzweiwelten Appell un d'Politik hätt sech näischt geännert.

De Schluss schwätzt dann och fir sech. "Trau dech hu se gesot. Et kascht dech däi Liewenswierk, hunn se NET gesot."

LINK: Hei geet et op de Site vum Jonken Handwierk.