Wéi vill Tonne maachen d'Zigarettestëmp aus, déi pro Joer agesammelt ginn? Ënnert anerem dat wollt d'Nancy Kemp-Arendt vum Carole Dieschbourg wëssen.

Zejoert goufen 12 Procès-verbauxen am Kader vum Anti-Tubak-Gesetz geschriwwen. Dernieft goufen 8 Avertissements taxés ausgestallt, wéinst Consommatioun vun Zigaretten a Raimlechkeeten oder op Plazen, wou dat verbueden ass. Dat äntwert d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg op eng parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert Nancy Kemp-Arendt.

D'Parlamentarierin wollt och nach wëssen, wéi vill Tonnen d'Zigarettestëmp beim agesammelten Dreck pro Joer ausmaachen. Eng Fro, déi awer sou präzis net ze beäntwere wier, schreift d'Ministesch. D’Anti-Tubak-Gesetz schränkt d’Fëmmen an d’Vaporiséieren an, et gesäit een awer keng direkt Moossname géint den Offall vun Zigarette vir, sou déi weider Explikatioune vum Carole Dieschbourg.