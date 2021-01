De Wirtschafts- a Sozialrot huet den neie Ponderatiouns-Schema fir den Index 2021 ënnert d'Lupp geholl.

Do gëtt notamment d'Remarque gemaach, datt nieft der Locatioun och d'Logementskäschte fir d'Proprietären, déi an hirem eegene Logement wunnen, consideréiert sollte ginn. Fir de Rescht kéinten d'Propose vum Statec sou approuvéiert ginn, heescht et an engem Schreiwes.