Nieft dësen Theme soll awer och iwwer véier Gesetzprojeten ofgestëmmt ginn.

No enger Froestonn un d’Regierung geet et ëm Corona-Kris liéiert Sujeten. Beispillsweis sinn et questions élargies ronderëm d’prise-en-charge vun Patienten an der Groussregioun, der Situatiounen vun de Studenten an dësen Zäiten, oder eng CSV-Motioun iwwert en nationalen Aktiounsplang fir déi vulnerabel Leit ze schützen. Et stinn och 4 Projet de Loien zum Votte. Ënnert anerem deem iwwert de Bau vum Nordstad-Lyçée zu Ierpeldeng. Bis ewell krut de Staat jo just en Deel vun de néidegen Terrainen, sou dass d’Aarbechte wuel net virum Joer 2027 kënnen ufänken. Vum Käschtepunkt hir virgesi sinn am Gesetzprojet eppes iwwer 153 Milliounen Euro.