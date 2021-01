Et ass dësen Dënschdeg no 4 Méint de politeschen Retour vum Süd-Deputéierten Félix Eischen um Krautmaart.

Den CSV Député-Maire war zanter Mëtt September wéinst Burn-out an enger Therapie, déi lo ofgeschoss ass, sou datt de 54 Joer ale Politiker nees an der Chamber un den Debatten an Votten deel hëlt.

Dës RTL-Informatiounen huet de Felix Eischen eis géintiwwer confirméiert a seet sech nees prett, fir seng politesch Chargen a Responsabilitéiten. Och d'Kielener Gemengepolitik hat de Felix Eischen jo roue gelooss, wou den LSAP-Schäffen Guy Scholtes déi lescht Méint d'Geschécker am Interim iwwerholl hat.

Den nächste Gemengerot déi nächst Woch wäert de Félix Eischen wuel nees selwer leeden.

Och de Poste vum CSV-Generalsekretär hat de Félix Eischen wärend sengem Traitement ofginn. Dës Charge gi bis zum CSV-Kongress am Abrëll "faisant fonction" vum Paul Galles iwwerholl.

De Félix Eischen ass nieft sengem kommunale Mandat zanter 2009 Deputéierte fir d'CSV. Zanter 2017 ass de fréieren RTL-Mataarbechter Buergermeeschter zu Kielen.