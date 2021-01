Um 1. Februar lafen déi aktuell Covid-19-Gesetzer aus a bis dohi muss eng Decisioun geholl ginn, wéi et viru geet.

En Dënschdeg de Moien hu sech d'Deputéiert vun der Santéskommissioun via Online-Konferenz gesinn, fir ënner anerem och doriwwer ze diskutéieren. Et ass een awer aktuell net méi schlau wéi virdrun, erkläert den Deputéierte vun déi Lénk Marc Baum.



„Also et war elo net besonnesch opschlossräich d'Reunioun haut de Moien. Wou e bëssen dat widderholl gëtt, wat mer scho wëssen. Datt d'Zuelen den Ament am Gaang sinn, liicht erofzegoen. Datt mer den Ament an enger änlecher Situatioun sinn, wéi eis Noperen a wat déi brittesch Mutatioun ugeet, dass dat natierlech dat grousst Fragezeichen ass. Wou am Moment awer och nach kee sou richteg weess, wéi een domadder ëmgoe soll."



En Dënschdeg wär definitiv nach net virauszegesinn, wat a 14 Deeg soll nei decidéiert ginn, gëtt och den CSV-Deputéierte Claude Wiseler zou. Do wär et logesch an evident, dass d'Regierung elo nach näischt kéint dozou soen. RTL-Informatiounen no wär e Sonndeg Regierungsrot. E Méindeg soll dann d'Chamber informéiert ginn. Kritik gouf et en Dënschdeg de Moien an der Santéskommissioun iwwerdeems souwuel vum Marc Baum wéi och vum Claude Wiseler un der Impf-Strategie. Et géing u Previsibilitéit feelen.



„Ech fannen et eng absolut Noutwendegkeet, wann d'Regierung eis haut géing soen, dat op Basis vun deem, wat estiméiert gëtt, an deem Rhythmus, wou et soll kommen, een och kloer misst kënne festleeën, wat fir eng Kategorie elo mol kéint zu wat fir engem Zäitpunkt provisoresch geimpft ginn. Wann ee wëllt, dass souvill wéi méiglech Leit solle geimpft ginn, da muss een och Kloertext mat hinne schwätzen. Da muss ee soen, är Rei ass ongeféier dann an dann, da wësst der, wou der drun sidd. D'Leit sou am ongewëssen ze loossen an ze soen, si sollen awer matmaachen, dat ass eng Taktik, déi net gutt ass."



Och stéiere sech béid Deputéiert, dass et nach ëmmer net kloer wär, wéi déi d'Vulnerabilitéit vu Persoune festgestallt gëtt, wéi dës Leit erausgesicht ginn, wéi a wéini se kontaktéiert ginn. An der Kommissioun goufen iwwerdeems och nach eng ganz Rëtsch aner Punkten diskutéiert, dorënner abënns de Virage ambulatoire op d'Demande vun der CSV an d'Organisatioun vun enger Consultatiounsdebatt an der Chamber iwwer d'Gesondheetspolitik an do notamment d'Problematik ronderëm d'Gesondheetsberuffer.