Zu Esch ginn ënnert anerem op engem ëffentleche Parking Autoen ofgestallt, nodeem dës ofgeschleeft goufen.

Aktuell ass d'Fourrière am Süde vum Land, also an der Géigend vun Esch, zou. D'Police sicht zesumme mat de concernéierten Acteuren no enger neier Plaz, wou een ofgeschleeft Ween ofstelle kann. Bis do awer en neie Site fonnt ass an d'Méiglechkeet vun enger Fourrière ginn ass, gi verschidde Gefierer do ofgestallt, wou se net hënneren. Dëst bedeit awer net, datt dëst da fix Plaze sinn, wou ofgeschleeft Autoen hikommen.

Ufank der Woch krut RTL eragemellt, datt zu Esch ronn eng Dosen Autoen op engem ëffentleche Parking stinn, déi alleguerten eng Krall ëm ee vun hire Pneuen hunn. D'Awunner drop ugeschwat, hunn déi eis géintiwwer confirméiert, datt hei rezent ëmmer nees Oflschleefween Autoen ofgestallt hunn, déi da vun der Police immobiliséiert goufen.

Fourrière bei Esch Illegaalt Parken

Wei et awer am Schreiwes vun der Police heescht, muss een hei en Ënnerscheet tëscht Autoen, déi saiséiert goufen, an Autoen, déi relokaliséiert goufen, well se iergendwou gehënnert hunn, maachen. Déi Gefierer, déi am Laf vun enger Enquête vum Parquet saiséiert goufen, komme weiderhin op d'Fourrière judiciaire zu Stroossen. Si stinn also op engem zouenen an iwwerwaachte Parking. Autoen awer, déi relokaliséiert goufen, well se iergendwou gehënnert hunn, kommen am Süden aktuell net an eng Fourrière, mä ginn do ofgestallt, wou Plaz ass a se net hënneren. Fir d'Sécherheet vun deene Gefierer ass awer gesuergt, confirméiert d'Police. Reegelméisseg géife Patrulle laanscht déi Autoen, déi op ëffentleche Parkingen oder laanscht d'Stroossen immobiliséiert goufen, fueren, fir ze kontrolléieren, datt hei näischt passéiert.

Wéi laang déi Autoen dann immobiliséiert am ëffentleche Raum stinn, hänkt meeschtens vum Besëtzer vum Gefier of. Meeschtens stinn déi Gefier awer just eng kuerz Zäit op deene Plazen, well an all deene Fäll, wou en Auto ëmgestallt gouf, well e gehënnert huet, hëlt d'Police Kontakt mam Proprietär op.