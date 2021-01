Hei hat kuerz no Hallefnuecht um Mëttwoch e Silo gebrannt. Pompjeeën aus der ganzer Géigend waren op der Plaz.

Zu Nidderpallen gouf et och e Brand an enger Hal an der Räicheler Strooss. Och hei ware 5 Pompjees-Zenteren op der Plaz.

Kuerz viru 18 Auer en Dënschdeg hat et an engem Haus zu Gréiwemaacher an der Rue Muenschecker gebrannt.