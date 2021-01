Vill Secteuren hunn immens gelidden am Pandemie-Joer a kréien dat knapps rattrapéiert, dorënner och d'Aviatioun.

Bei der Luxair huet een am Bilan e Minus vun zwee Drëttel vun de Passagéier par Rapport zu 2019 gezielt.

An Zuele goufe ronn 1 Millioune manner Passagéier vun der Luxair transportéiert wéi 2019.

Och d'Zuel vun de Luxair-Volle gouf duerch d'Covid-Areesrestriktiounen natierlech stramm beaflosst. Zejoert goufe just ronn 12.600 Flich gezielt - dat sinn der 18.000 manner wéi 2019.

LuxairTours verbucht e Minus vu 430.000 Clienten.

An der Konsequenz huet de Catering vu LuxairServices 73 Prozent manner Iesse preparéiert. Dat mécht e Minus vun 1,5 Millioune Moolzechten aus, déi manner gekacht an ausgeliwwert goufen.

Interessant awer ze notéieren, datt Luxair-Tours e Peak vu Last-Minute-Reservatiounen am Dezember hat, dee souguer iwwert den Zuele vun 2019 louch.

Sou positiv goung et awer net weider, well LuxairTours fir ugangs vun dësem Joer eng Baisse vun 63 Prozent vun de Reservatiounen notéiert. Bei de reguläre Luxair-Passagéierflich ass et esouguer e Réckgang vun 78% vun de reservéierte Plazen.

Luxair bitt 4 nei Destinatiounen un

E Mëttwoch de Moien huet Luxair an engem Communiqué matgedeelt, dass d'Fluchgesellschaft hir Offer erweidere wäert.

An Zukunft fléien d'Maschinne vun der Lëtzebuerger Airline och op Dubai, Belgrad, Rostock an a Skandinavien. Donieft bitt Luxair an der Fuesvakanz eng Rees an d'Arabesch Emirater un, déi Dubai a Ras Al Khaimah matenee verbënnt.