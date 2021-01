Allgemeng hu sech d'Membere vun der Chamberkommissioun iwwerrumpelt gefillt vun enger Rei vun neien Dispositiounen, déi elo am Projet de loi stinn.

Am Dossier Police-Fichiere ginn d'Diskussiounen elo an eng weider Ronn. E Mëttwoch de Moien hunn d'Deputéiert vun der zoustänneger Chamberkommissioun dem Policeminister Henri Kox nämlech hir Bedenken zu verschiddenen Dispositiounen am Projet de loi presentéiert. Allgemeng hu si sech iwwerrumpelt gefillt vun enger Rei vun dësen neien Dispositiounen, déi elo am Projet de loi stinn, obwuel se awer net am Avant-Projet stoungen, dee mat der Chamberkommissioun beschwat gouf. Dorënner eng, déi fir besonnesch vill Opreegung gesuergt huet. Den CSV-Deputéierte Laurent Mosar:

Extrait Laurent Mosar

„Bei dësen Dispositiounen ass eng, déi natierlech ervirstécht. Dat ass déi, datt hei solle Poliziste fir administrativ Zwecker en Accès op Bankkonte kréien. An dat ass natierlech eppes, wat fir eis net akzeptabel ass, an dofir hu mir direkt dogéint protestéiert, wéi mir déi definitiv Versioun vum Projet de loi gesinn hunn.“

Andeems dës Dispositiounen an den Text geschriwwe goufen, hätt de Minister awer ni wëlles gehat, dass um Enn dat doten dobäi erauskënnt. Dofir war hien dann och direkt bereet, déi Passagen nach eng Kéier ze änneren. Dass all Polizist op esou sensibel Donnéeën Accès hätt, wier esou ni geplangt gewiescht.

Extrait Henri Kox

„Dat ass awer absolut net den Interêt vun der Police. Dat ass net mäin Interêt. Et ass ganz kloer, an dofir hunn ech och haut de Moien [Mëttwoch] gesot, dass ech dat muss spezifizéieren oder mir mussen dat spezifizéieren, dass natierlech eng Police nëmmen dann an dee Fichier dierf kucke goen, wann dat an deem spezifesche Gesetz steet.“

De Minister wéilt nämlech verhënneren, dass hei e Generalverdacht géint d'Police géif entstoen. Dës Thematik wier ze wichteg, fir doraus e Politikum ze maachen. Et géif ëm de Rechtsstaat an ëm d'Vertraue vis-à-vis vun der Police goen, genee wéi ëm de Schutz vun der Privatsphär, esou de Minister.

Fir ze klären, wéi ee Minister allgemeng responsabel ass fir all Dispositiounen zum Thema Blanchiment, huet d'Kommissioun e Mëttwoch de Moie beschloss, eng gemeinsam Sëtzung mat dem Police-, dem Finanz- an der Justizministesch z'organiséieren, fir dës Fro ee fir alle Mol ze klären.