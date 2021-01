Pour la semaine du 11 au 17 janvier, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a diminué de 1.036 à 859 personnes (-17%), tout comme le nombre de leurs contacts étroits identifiés, qui est passé de 3.496 à 3.024 (-14%). À noter que le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 11 au 17 janvier, s’élève à 51.274 par rapport à 63.188 tests la semaine précédente. En date du 17 janvier, le nombre d'infections actives s'élevait à 2.336 (par rapport à 2.720 au 10.01) et le nombre de personnes guéries est passé de 44.773 à 45.997. Aussi, le nombre de nouveaux décès en lien avec la COVID-19, a diminué de 26 à 19. La moyenne d’âge des personnes décédées est de 77 ans. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées COVID-19 positif est restée stable (38,7 ans). Dans les hôpitaux, la situation continue à se détendre, avec 69 hospitalisations en soins normaux et 21 hospitalisations en soins intensifs de patients COVID confirmés pour la semaine du 11 au 17 janvier, contre 76, respectivement 25, la semaine précédente. Les deux Centres de consultation COVID-19 (CCC), situés au Kirchberg et à Esch-sur-Alzette, ont enregistré au total 6.198 passages depuis leur ouverture, dont 266 passages pour la semaine du 11 au 17 janvier, soit un nombre quasiment identique à la semaine précédente (269). Diminution du taux de positivité et du taux d’incidence: Le taux de reproduction effectif (RT eff) a baissé de 1,06% à 0,92%. Le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, Large Scale Testing) est resté stable et se situe à 1,68% contre 1,64% la semaine précédente (moyenne sur la semaine). Notons que le taux de positivité pour les tests effectués sur ordonnance, donc pour les personnes présentant des symptômes, s’élève à 5,16% contre 5,67% pour la semaine d’avant. Le taux d'incidence est de 137 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. Pour la semaine du 4 janvier, le taux d’incidence s’élevait à 165 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. Le taux d’incidence continue de diminuer légèrement dans toutes les tranches d’âge. La tranche d’âge des 60-74 ans reste à part avec un taux d’incidence plus bas de 86 sur 100.000 personnes. Nouveau centre de test LST à Mersch à partir du 25 janvier 2021 Afin d’améliorer l’accès des usagers, le centre de test du Large Scale Testing à Roost (N7) fermera ses portes à partir du 23 janvier à 13 heures et sera remplacé par un nouveau centre de test à Mersch (77, rue d’Arlon) qui sera opérationnel à partir du 25 janvier 2021 à 7 heures. Quarantaines et isolements: Pour la semaine du 11 au 17 janvier, 2.052 personnes se trouvaient en isolement (-10%) et 2.379 en quarantaine (+5% par rapport à la semaine précédente). Contaminations: Pour les 859 nouveaux cas, le cercle familial reste de loin le contexte de transmission des infections à la COVID-19 le plus fréquent avec 44,2%, suivi par les retours de l’étranger (10,8%). Le taux des contaminations dont la source n’est pas clairement attribuable est de 30,3%. Vaccinations: point de situation Pour la semaine du 11 au 17 janvier, 2.053 personnes ont été vaccinées, ce qui porte le total de personnes vaccinées à 5.294 en date du 19 janvier. Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2: Le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), indique que les flux de SARS CoV-2 observés au cours de la semaine du 11 au 17 janvier dans les eaux usées, demeurent à un niveau élevé mais stable, bien qu’une légère tendance à la hausse ait pu être observée pour certaines stations d’épuration. L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/ .