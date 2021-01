Dat am Prozess op der chambre criminelle ëm e Fall vun Homejacking op eng eeler Koppel vum Belair am Joer 2017.

Déi zwee presuméiert Täter streiden of, eppes mat der Dot ze dinn ze hunn, mä fir de Parquet wieren d'Indizie kloer. Virun allem, well déi zwee Männer d'Koppel am Virfeld eng gutt Zäit laang an engem Shopping-Zenter observéiert hat, an dat och vun den Iwwerwaachungskamerae festgehale gouf.

D'Urteel gëtt den 11. Februar gesprach.