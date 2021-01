Dat seet déi am Oktober 2020 gegrënnten asbl „Don’t forget us“, déi sech aus Bedreiwer vu Restaurante, Caféen, Discoen a Spillhalen zesummesetzt.

Zënter dem Ufank vun der Corona-Pandemie zu Lëtzebuerg wieren 311 Deeg vergaangen, vun deene vill Betriber méi wéi 130 Deeg zou gewiescht wieren. An deem Zäitraum hätt een also kee Revenu gehat, dofir awer de Loyer ze bezuelen an aner fix Chargen.

D’Regierung hätt via Chômage partiel an der Aide de relance zwar wuel de Salariéeën ënnert d’Äerm gegraff, mä vill Entrepreneuren hätte sech duerch déi sanitär Kris verschëlt. D’Gesetz iwwer nei Net-remboursabel Hëllefen, dat Mëtt Dezember op Basis vun EU-Recommandatiounen zu Lëtzebuerg gestëmmt gouf, gëtt zwar vun der ASBL „Don’t forget us“ begréisst, ma nawell ginn et Kritikpunkten. De stellvertriedenden Affekot fir d’ASBL, de Me Frank Rollinger erkläert:

Och op anere Punkte wier d’Lëtzebuerger Gesetz méi strikt, wéi dat wat d’EU virgesinn hätt. Zum Beispill, wat déi néideg Perte vum Chiffre d’affaire ubelaangt oder nach d’Unzuel vun den Employéen. Betriber, déi der EU no also fir Aiden eligibel wieren, géifen zu Lëtzebuerg duerch de Raster falen an dann ouni Hëllefen do stoen.