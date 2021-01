Wärend der Pandemie huet d'éischt missen op Centres de soins avancés, dunn op Centres de consultation Covid zréckgegraff ginn.

D'Maison médicales waren net adaptéiert, dofir wier een och méi séier virukomm, fir nei Strukturen ze fannen, esou de Generalsekretär vun der Dokteschassociatioun AMMD Guillaume Steichen. De Gesondheetsministère hat en Donneschdeg de Moien annoncéiert, datt d'Maison medicales an der Stad an am Süden am Summer plënneren, an de Val Fleuri, respektiv an d'Avenue du Swing um Belval. Dat wier e wichtege Schratt no vir, esou de Guillaume Steichen.

"Notamment fir d'Visibilitéit och vun de Soins primaires, d'Raimlechkeeten, wéi mer se am Moment kannt hunn, déi hunn elo effektiv net méi deem entsprach, wat ee brauch. Dat heescht déi nei Strukturen, déi wäerten och elo an enger Pandemieszäit kënnen de Leit erlaben d'Fluen ze trennen. Dat heescht do wäerte mer déi infektiéis Leit vun deenen net-infektiéise Leit kënnen trennen an dat sinn all déi Saachen, déi effektiv déi al Maisons medicales net respektéiert hunn."



Et géing iwwerdeems och am Norden intensiv no engem neie Site gesicht ginn, heescht et am Communiqué, dem Guillaume Steichen no hätt d'Gemeng Ettelbréck sech bereet erkläert, en Terrain zur Verfügung ze stellen.



Den AMMD-Generalsekretär ass am RTL-Interview och op d'Impfbereetschaft beim Gesondheetspersonal agaangen, nodeems de Ministère e Mëttwoch bekannt gemaach huet, datt bis ewell nëmmen en Drëttel vun den Invitatiounen ugeholl goufen. Am Guillaume Steichen sengen Ae wieren dat eng "normal" Ulafzäit. Bei der Sensibiliséierung kéinte sécher nach Efforte gemaach ginn.



"D'Direktioun vun der Santé, déi huet iwwert d'Form vu Webinairen probéiert Professionnels de santé an d'Dokteren z'informéieren, wat op se géing zoukommen, wéi dee Vaccin zustane komm ass, wat se vun de Laboratoirë vu Publikatioune konnten weisen an, an deem Sënn mengen ech, dass do awer schonn eng Aarbecht gemaach ginn ass, déi warscheinlech nach net grouss genuch ass. Dat heescht, déi muss warscheinlech elo nach erweidert ginn a reegelméisseg, duerch verschidde Kanäl muss een d'Leit weider sensibiliséieren, fir se dozou ze kréien, sech impfen ze loossen."

Vun den Dokteren an aus de Spideeler hätt een awer éischter positive Feedback, sou datt een zouversiichtlech wier, datt d'Gesondheetspersonal mam gudde Beispill virgoe géing, esou de Guillaume Sreichen, Generalsekretär vun der AMMD.