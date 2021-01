Bei Leideleng an zu Biissen krute sech all Kéiers zwee Ween ze paken. Dobäi goufen am Ganzen 3 Leit blesséiert.

Tëscht Leideleng an der Kockelscheier gouf et géint 10.46 Auer en Accident mat zwee Autoen. Hei goufen zwou Persoune verwonnt. Eng änlech Situatioun kuerz no 15.30 Auer zu Biissen an der Route de Colmar, hei gouf eng Persoun blesséiert.

© Klautjen © Klautjen

Um fréie Moie géint 7:15 Auer hate sech da beim Fridhaff 5 Ween ze pake kritt. Hei goufen dräi Leit blesséiert. An um Mëttwoch den Owend kuerz no 21 Auer hat e Kamäin zu Dikrech an der Rue Joseph Merten gebrannt, bei blouf et beim Materialschued.