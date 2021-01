Am Süden gëtt et nach ëmmer keng nei Fourrière an den Escher CSV-Buergermeeschter Georges Mischo gëtt ongedëlleg.

Déi provisoresch Léisung an de Gebléishalen huet am August missen zougemaach ginn, well se net méi sécher war. Wéi mir dës Woch eragemellt kruten, sinn den Ament Autoe mat Parkkrallen ënnert anerem op engem ëffentleche Parking ofgestallt, der Police no, well se op der Strooss gehënnert hunn. D'Autoe géifen einfach queesch duerch Esch ofgestallt ginn, sou de Georges Mischo.

Extrait Georges Mischo

"Dat ass natierlech dat Schlëmmt, op der Voie publique, wou d'Leit sech parken, wou schonn net ganz vill Parkraum zu Esch ass, dann op ee mol d'Police Autoen ofstellt mat enger Krall an net nëmme fir een Dag, mä eben och wärend Wochen a Wochen. Éischtens mol ass et Autoen an der Voie publique. En plus ass et natierlech och e schrecklecht Bild no bausse fir d'Leit."



Den Escher Deputé-Maire fuerdert d'Police an de Policeminister Kox op, séier no enger Léisung ze sichen. D'Gemeng Esch hätt selwer keng Plaz, hie kéint sech awer virstellen, datt eng provisoresch Fourrière kéint um Crassier Terre rouge oder an den Arcelorshalen zu Esch-Schëffleng installéiert ginn, esou de Georges Mischo.