Déi brittesch Variant vum Coronavirus suergt a ganz Europa fir Kappzerbrieches.

Covid-19-Task-Force gesäit den Ament zu Lëtzebuerg och d' Gefor, dat d' Fallzuelen nach emol kéinte staark an d' Luucht goen. Wei sech des Virusvariant am Grand-Duché ausbreet misst ee genee am A halen. Den Ament wier allerdéngs nach e bësse fréi fir zousätzlech Mesuren ze huelen, esou de Paul Wilmes vun der Covid-19-Task-Force.

D’ Recommandatioune vun der Wëssenschaft klenge relativ einfach: niddereg Infektiounszuelen a séiert Impfen. Et ass am Prinzip dat wat d’ Wëssenschaft zanter Woche seet.

Lauschtert hei de ganzen Interview mam Paul Wilmes.

