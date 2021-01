Et ass an de leschte Méint méi schwéier ginn, fir Gehéier ze fannen, sou d'Nora Back, Presidentin vun der CSL an hirer digitaler Neijoerschried.

Zum Deel wier dat ze verstoe, well virun allem am Ufank vun der Kris, dacks hätt séier misste reagéiert ginn. Elo, wier den Etat de Crise awer eriwwer an d'Vertrieder vum Salariat misste méi konsequent an och méi am Virfeld matagebonne ginn. Och wann d'Kris u sech nach net eriwwer wier, wier et awer un der Zäit, fir déi üblech Consultatiounen a Prozeduren erëm dréngend a méi konsequent ze respektéieren.

"Dat ass och wichteg fir de Versteesdemech vun de Leit. Mir spieren och, a mir hunn dat och an eisen Avise geschriwwen, dass et ëmmer méi schwéier gëtt, d’Mesurë vun der Regierung nozevollzéien. Dat soll keng Kritik un eenzele Mesurë sinn. Dass hu mussen Mesurë geholl ginn an och weiderhin geholl ginn, ass och ganz kloer. A mir fannen et och richteg, dass musse verschidden Approchë berécksiichtegt ginn, déi sanitär natierlech virun allem, d’Situatioun an de Spideeler, mee och déi sozial, ekonomesch an psychologesch Konsequenzen dierfen net vergiess ginn. D’Konsequenze fir déi Jonk, fir d’Schüler, fir déi Eeler. An natierlech och fir déi schaffend Leit, déi an der éischter Rei oder an der zweeter Rei stinn."

D'Chambre des Salariés huet eng representativ Enquête maache gelooss iwwert d'Qualitéit vun der Aarbecht an déi ass zejoert erofgaangen, ënnersträicht d'Nora Back, virun allem bei deene Leit, déi net vun doheem aus konnte schaffen.

D'Resultater vun dëser Enquête ginn déi aner Woch public gemaach.

D'Steierreform muss awer kommen, och wann d'lescht Joer näischt draus ginn ass. Dat huet d'Presidentin vun der Chambre des Salariés Nora Back en Donneschdeg den Owend an hirer digitaler Neijoerschried betount. Eise Steiersystem géing zu den Inegalitéiten hei am Land bäidroen a misst dofir onbedéngt geännert ginn. D'Presidentin vun der CSL warnt awer och virun der Zäit no der Kris, wann et ëm d'Bezuele geet.

"Et wier och inakzeptabel, dass wann et eng Kéier drëm geet, fir d’Staatsfinanzen ze konsolidéieren, dass do wéi bei der leschter Kris erëm eng Kéier géif den Duerchschnëttsmenage am meeschten belaascht ginn. Vill räicher sinn an deene leschten Joren ëmmer méi räich ginn. Si mussen deementspriechend zu den Staatsfinanze bäidroen. Et ginn immens vill Usazpunkten an eng grouss Marge, fir de Steiersystem méi sozialgerecht ze maachen. Mir hunn do scho vill Propose gemaach."

Dat selwecht gëllt fir de Logement. Och do hätt d'Chambre des Salariés scho villes proposéiert. D'Nora Back stellt awer fest, datt Corona d'Hausse vun de Präisser, wéi et ausgesäit, net gebremst huet. Et géifen zwar 2 bis 3 gutt Usätz am Budgetsgesetz, dat géing allerdéngs nach laang net duergoen, fir déi extrem Hausse vun de Präisser an de Grëff ze kréien. D'CSL fuerdert zum Beispill méi streng Moossname géint d'Spekulatioun an d'Zeréckhale vun den Terrainen.