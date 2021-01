D'Douane huet am neie Joer bis ewell 210 Kontrolle bei 59 Camione gemaach an dobäi 103 avertissements taxés wéinst graven Infraktiounen ausgestallt.

Besonnesch negativ ass bei enger gemeinsamer Kontroll mat der SNCT e Camion-Remorque opgefall, deen Holz gelueden hat.

E war ënner anerem annerhallef Tonn ze schwéier an dräi an en hallwe Meter ze laang. Derbäi koum, datt d'Charge net richteg ugestréckt war. Och waren zwee Pneuen net konform, eng Felg war net an der Rei an d'Bremse waren a schlechtem Zoustand, grad ewéi déi ganz Remorque.

D'Eurovignette war och net konform an de Chauffeur hätt guer keen Holz dierfen transportéieren. D'Gefier gouf immobiliséiert. Et gouf e Protokoll vun 1879 Euro geschriwwen.

Offiziellt Schreiwes

Défauts importants constatés sur un camion-remorque transportant du bois (22.01.2021)

Communiqué par: Administration des douanes et accises

Dans le cadre de ses missions dans le domaine du transport de marchandises par route, l'Administration des douanes et accises a, depuis janvier 2021, effectué 210 contrôles de 59 camions et décerné 103 avertissements taxés pour une ou plusieurs infractions graves.

En l'espèce, lors d'un contrôle effectué en coopération avec la Société nationale de contrôle technique (SNCT), les douaniers ont intercepté un camion-remorque chargé de bois, qui présentait des signes manifestes de non-conformité à plusieurs législations applicables en la matière.

Il s'est avéré que la masse maximale et la longueur maximale autorisées de l'ensemble du camion-remorque étaient dépassées de 1.480 kg resp. 3,5 mètres et que la charge en soi n'était pas correctement arrimée. De surcroit, deux pneus n'étaient plus conformes et faisaient apparaître de la toile et la remorque n'était plus en bon état de marche.

En outre, le droit d'usage (Eurovignette) n'avait pas été acquitté et le conducteur du camion n'était pas en possession d'une autorisation en matière de transport de bois.

Finalement, les experts de la SNCT ont relevé, complémentairement aux infractions constatées par les douaniers, une fissure du hayon avant, une jante non fixée convenablement et des freins en mauvais état resp. cassés, voire même inexistants.

Suite à ces constatations, des avertissements taxés à payer s'élevant à un montant total de 1.879 euros ont été décernés, et pour des raisons de sécurité, le véhicule a été immobilisé jusqu'à remédiation de tous les défauts relevés.