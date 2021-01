D'Inspection générale des finances kritt en neien Direkter: Den Etienne Reuter geet an d'Pensioun.

Hie gëtt ersat duerch de Raymond Bausch, dee schonn zanter 2010 Directeur-adjoint bei der IGF ass. Den Etienne Reuter war zanter 2016 Chef vun der IGF. D'IGF koordinéiert fir d'Regierung d'Preparatioun vum Avant-Projet de loi iwwert de Staatsbudget.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Raymond Bausch nommé directeur de l'Inspection générale des finances (22.01.2021)

Communiqué par: ministère des Finances

Suite à la décision de l'actuel directeur de l'Inspection générale des finances (IGF), Etienne Reuter, de faire valoir ses droits à la retraite, le Conseil de gouvernement, sur proposition du ministre des Finances, a décidé de nommer Raymond Bausch directeur avec effet au 1er février 2021.

Raymond Bausch est détenteur d'une maîtrise en mathématiques pures et d'un diplôme d'études approfondies en mathématiques de l'université de Nancy I. Après avoir commencé sa carrière en 1986 auprès de l'ARBED, il a intégré le ministère de l'Éducation nationale en 1994 et a été nommé secrétaire général du Fonds national de la recherche à sa création en 2000. En 2010, il a rejoint l'IGF, dont il est actuellement directeur adjoint.

Pierre Gramegna, ministre des Finances commente: «Je tiens à remercier vivement Etienne Reuter pour ses efforts et son dévouement à la tête de l'IGF, ainsi que pour son engagement exemplaire tout au long de sa carrière au service de l'État et de nos concitoyens. Raymond Bausch, qui dispose d'une expérience de plus de 10 ans à l'IGF, est la personne la plus qualifiée pour continuer le travail de modernisation entamé par Etienne Reuter à la tête de cette administration clé pour le fonctionnement de l'État.»