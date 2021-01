Déi aktuell sanitär Mesuren hunn net nëmmen en Impakt op d’Verbreedung vum Coronavirus, ma och op aner Infektiounskrankheeten.

Bis ewell gëtt et zu Lëtzebuerg ganz wéineg Grippefäll an dat kéint och esou bleiwen.

Et ass déi ideal Zäit fir Viren. An de kille Wanterméint verbreede sech Infektiounskrankheeten am beschten. An awer zirkuléiert de Grippevirus den Ament bal guer net, weder zu Lëtzebuerg, nach an Europa, esou den Epidemiolog Joël Mossong vun der Inspection sanitaire. Speziell war dëst Joer och, well sech esou vill Leit wéi nach ni virdrun zu Lëtzebuerg géint d'Gripp geimpft hunn, wat awer net direkt en Impakt op d'Infektiounen hätt, well virun allem déi vulnerabel Gruppe geimpft goufen an dat net onbedéngt déi sinn, déi vill Kontakter hunn.

Och géint de Coronavirus ginn zu Lëtzebuerg an enger éischter Phas prioritär vulnerabel Persoune geimpft. En Impakt op d'Infektiounszuelen ass fir den Epidemiolog och hei net esou séier z'erwaarden. Duerch nei méi ustiechend Virus-Variante kéinten d'Infektiounszuelen nees klammen. Et wier wuel eng weider Onsécherheet an der aktueller Situatioun. Ma souwuel a Groussbritannien, wéi och an Irland wier et gelongen, d'Well ze briechen. Fir ze soen, wéi et déi nächst Woche weidergeet, wier extrem schwiereg. Et misst een d'Situatioun vun Dag zu Dag evaluéieren.