E Freideg koum et op e puer Plazen am Land zu Iwwerschwemmungen, ënnert anerem zu Hesper ass d'Uelzecht geklommen.

Inondations.lu hat e Freideg eng Warnung erausginn, dass e potentielle Risk vun Héichwaasser géing bestoen.

Am Laf vum Dag koum et zu Hesper, Ettelbréck an am Heischtergronn zu Héichwaasser.