E Freideg haten de Premier an d'Gesondheetsministesch matgedeelt, datt d'Mesurë bis den 21. Februar géinge verlängert ginn.

Et ass déi richteg Approche, fir mat den aktuelle Moossname géint de Coronavirus virun ze fueren.

Dat sot d'Josée Lorsché, d'Fraktiounspresident vun "déi Gréng" e Freideg, wéi annoncéiert gouf, datt sech op d'mannst bis den 21. Februar näischt ännert.

Wann d'Mesuren ze dacks géingen änneren, géife se net méi vun de Leit akzeptéiert ginn. Donieft wiere se den Ament eenegermoosse koherent, wéi d'Josée Lorsché seet.

D'Josée Lorsché

"Mer hu Reegelen, déi einfach ze verstoe sinn, déi net op där enger Plaz anescht sinn, wéi op där anerer. Quitt datt am Sport e bësse méi Fräiheet ass, wéi an der Musek. Dat sinn nach kleng Differenzen, déi och eng Kéier kéinten ausgebiggelt ginn, mä generell sinn ech der Meenung, datt dat doten e Wee ass, dee gutt ass, well mer awer nach immens virsiichteg musse sinn, virun allem och wat déi Mutatioun vum Virus ubelaangt. Et kann een elo net soen, mir wieren derduerch."

Déi Meenung deelt d'Martine Hansen, d'Fraktiounscheffin vun der CSV, a seet "esou wéi d'Situatioun den Ament ass, ass et net un der Zäit fir grouss opzemaachen."

Fir verschidde Secteuren, virop dee vun der Horesca, bedeit dat natierlech eng dramatesch Situatioun fënnt d'Martine Hansen an ass dovunner iwwerzeegt, datt se manner dramatesch wier, wann et e Stufeplang géif ginn, esou wéi d'CSV, dat scho méi laang fuerdert.

D'Martine Hansen

"Mer hu gefrot, datt d'Regierung eng Kéier kloer Decisioune soll huelen a soll festhale wat geschitt, wann d'Infektiounszuelen iwwert e gewëssen Niveau erausginn a wat geschitt, wann den R-Wäert eng bestëmmte Grenz iwwerschreit. Da wéisst ee wéini wat geschitt, da kéint de Secteur sech preparéieren, da wier Transparenz vu wéi enge Krittären d'Decisioune géifen ofhänken. Dat ass awer net gemaach ginn an dofir ass et ëm sou méi dramatesch, well keng Planungssécherheet do ass. Mer fannen awer, datt Planungssécherheet fir Betriber extrem wichteg ass an och fir d'Leit. Dofir ass et schued, datt et dee Stufeplang net gëtt."

De Sven Clement vun de Piraten ass do méi streng mat der Blo-Rout-Grénger-Majoritéit.

De Sven Clement

"D'Mesurë baséieren op deem wat d'Corona-Task-Force gesot huet. Et gëtt also e wëssenschaftlecht Fundament, mä dës Mesurë sinn u sech de Beweis dofir, datt d'Regierung keng Iddien huet. Si huet eng Pist ageschloen a wäert net méi vun deem Wee ofwäichen. Ob et ëmmer déi richteg Mesurë sinn, dat muss ee wierklech am Eenzelfall evaluéieren. Mir sinn der Meenung, datt verschiddener definitiv net méi zäitgeméiss sinn."

Fir d'Piraten ass dat virun allem d'Ausgangsspär. Si hu vun Ufank u gesot, datt dat eng Moossnam ass, déi géint d'Grondrechter vun de Bierger verstéisst.