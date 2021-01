Dat Ganzt e Samschdeg géint 18.20 Auer. D'Täter hate Kaputzen a chirurgesch Masken un a waren arméiert.

Si hunn d'Kees eidel gemaach a sech duerno ze Fouss dervu gemaach. D'Enquête ass bis elo ouni Resultat verlaf. An der Stad gouf e Samschdeg am Nomëtteg dann an der Neier Avenue an engem Geschäft Geld aus der Kees geklaut. D'Vendeuse hat nach probéiert, den Déif ze stoppen, andeems si sech an de Wee gestallt huet. De Mann konnt sech awer fort maachen.