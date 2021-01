Virun engem Joer huet de Jeannot Waringo säi Rapport iwwert de groussherzoglechen Haff ofgeschloss an dem Staatsminister Xavier Bettel iwwerreecht.

De fréiere Chef vun der Finanzinspektioun huet a sengem 44 Säite laangem Bericht op eng Rei uerg Dysfunktionnementer an eng Atmosphär vun Angscht higewisen an och Recommandatioune gemaach. Mëttlerweil gouf den Organigramm vum Haff erneiert, d'Personal gouf opgestockt an et gouf eng nei Verwaltung, d'Maison du Grand-Duc, geschaaft. Wéi schätzen d'Deputéiert aus der Institutiounekommissioun d'Entwécklungen an?

E groussen Turnover beim Personal - ee vun de Grënn, firwat de Jeannot Waringo beoptraagt gouf, d'Situatioun um Haff genee ënnert d'Lupp ze huelen. A senger Zäit um Haff huet de Spezialbeoptraagte vum Premier festgestallt, datt d'Verdeelung vun den Tâchen onkloer wier, grad wéi d'Grënn vu Rekrutementer an Entloossungen. Dat geet elo net méi, begréisst déi gréng Fraktiounscheffin Josée Lorsché.

"Wou ech natierlech ganz sensibel sinn, dat ass um Niveau vum Personal, dass do elo e Rapport muss gemaach ginn, deen och der Chamber presentéiert gëtt, wat ass genee vun Aktivitéite gelaf um Haff, wat ass d'Roll vun deem engem, vun deem aneren, et ass en Organigramm geschaaft ginn an den Haff gëtt elo eigentlech opgestallt wéi eng normal Verwaltung an net ontransparent, dass kee weess, wie wéi eng Roll ze spillen huet a wéi säi Statut ass."

D'Josée Lorsché weist sech iwwerdeems zefridden, datt d'Ausgaben, déi mam Haff ze dinn hunn, mëttlerweil kloer regroupéiert an opgefouert ginn. Och fir d'CSV eng positiv Entwécklung. Den Deputéierte Léon Gloden.

"Mam Budget 2021 hu mer gesinn, datt ënnert der Rubrik vum Haff elo d'Depensen, déi mam Haff ze dinn hunn, opgefouert gi sinn. Dat heescht, et ass eng Transparenz drakomm."



Kritik gëtt et vun der Oppositiounspartei awer nach ëmmer, well d'Maison du Grand-Duc iwwert en Arrêté grand-ducal an net iwwert e Gesetz an d'Liewe geruff gouf. Och fir déi Lénk kee gudden Ufank, seet den Deputéierte Marc Baum.

"Dat heescht, datt eng vun deenen éischten Ufuerderungen un Transparenz, nämlech, datt dat effektiv de Wëlle vun der Chamber ass, fir déi Maison du Grand-Duc mat enger bestëmmter Struktur, mat engem bestëmmten Organigramm ze kreéieren, eigentlech net respektéiert ginn ass."

Waringo-Rapport / Rep. Fanny Kinsch

Souwuel déi Lénk, wéi och d'CSV fuerderen, datt hei nach nogebessert gëtt. Ma net nëmmen d'Chamber wier bei der Moderniséierung vum groussherzoglechen Haff net genuch agebonne ginn, fënnt den CSV-Deputéierte Léon Gloden.

"Mir bleiwen och bei eiser Feststellung, datt déi Reform awer net mam Grand-Duc gemaach gëtt, mee laanscht de Grand-Duc. Den Här Bettel, als Muechtmënsch, ass dorobber aus, den Haff esou z'encadréieren, datt hien do d'Soen huet. D'ailleurs gesi mer jo och bei de Rekrutementer, datt den Haff e bëssen zu engem 'Selbstebediengungsladen' vun der DP ginn ass."

De CSV-Deputéierten huet iwwerdeems gefuerdert, datt de Premier Xavier Bettel deemnächst an der Institutiounekommissioun de Point iwwert d'Ëmsetze vum Waringo-Rapport géif maachen.

De Jeannot Waringo hat a sengem Rapport festgestallt, datt d'Personal um Haff ënner Drock an dacks krank war an datt vill Leit Angscht haten, hir Plaz ze verléieren. Hien huet drop higewisen, datt d'Grande-Duchesse Maria Theresa bei der Personalgestioun d'Fiedem gezunn huet. Am neien Organigramm ass keng Plaz fir d'Fra vum Grand-Duc. Fir de lénken Deputéierte Marc Baum ass d'Fro, wéi eng Roll si spillt, domat awer net geléist.

"Si bleift och an eiser Verfassung ongeléist. Dat heescht, et ass och schwiereg, iwwer Arrêté grand-ducal oder och iwwert e Gesetz déi Roll ze definéieren, déi et och an der Verfassung bei eis am Moment net gëtt. Wann een déi Roll vun der Grande-Duchesse definéiere wéilt, da misst een nach vill méi wäit goen an da misst een natierlech och d'Roll vum Grand-Duc hannerfroen."

Dat wéilt awer wuel weder d'Regierung, nach de Grand-Duc, esou de Marc Baum.