E Méindeg de Moie koum et géint 7 Auer zu engem Accident op der N11 well d'Stroossen nawell glat a schmiereg waren.

En Auto hat sech op der Streck tëscht Grolënster a Jonglënster iwwerschloen an ass am Gruef gelant. Eng Persoun gouf blesséiert.

© Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL

Géint 9.15 Auer krute sech en Auto an e Camion op der Areler Autobunn, op der Héicht vun der Aire de Capellen, ze paken. Och hei gouf et ee Blesséierten.

Weider mellt de CGDIS nach en Tëschefall um 22.11 Auer e Sonndeg den Owend um CR173 zu Sandweiler an Direktioun Conter. Do krut e Gefier e Panneau ze paken . Et ass kengem eppes geschitt.