Virun allem d'Reegelen, wat Ausgangsspär ubelaangt, ma och déi sanitär Konzepter an den Akaafszentere stoungen do am Virdergrond.

Am Kontext vun der Ausgangsspär goufen et 270 Kontrollen. 120 Persoune kruten en Avertissement taxé. A 14 Fäll goufe Protokoller geschriwwen oder Rapport un d'Autoritéite gemaach, well Betriber oder Leit sech net d'Mesuren gehalen hunn.