D’Virkafsrecht vun de Gemengen op Terraine stoung um Ordre du Jour vum Stater Conseil.

D’Verwaltungsgeriicht huet de 5. Januar eng Decisioun en Rapport vun der Gemeng Suessem revidéiert. Deemno kann elo nees de Schäfferot d’Decisioun am Kontext mam Droit de préemption huelen an net d’Conseilleren – déi gi just hiren Avis gefrot.

Dobäi kënnt, dass een als Gemeng net muss en detailléierte Projet mat Pläng fir den Terrain virleeën, fir e Virkafsrecht ze hunn.

De Stater Conseiller Laurent Mosar freet sech iwwer dëst neit Urteel, dat d’Gemenge nees géing zréck bréngen op de Marché vum Virkafsrecht.

“De Schäfferot muss direkt an der Decision de préemption kloer soen, firwat en deen Terrain wëllt kafen. Dat war net esou, dat ass elo hei kloer festgestallt ginn. An ech präziséieren: Wann een elo d’Interpretatioun vum Arrêt kuckt, wéi et vun engem Cabinet d’avocats gemaach ginn ass, en Avis, deen un all d’Gemenge goung, ass domadder ganz kloer, dass de Schäfferot net méi dierf vun deem Objektiv erofkommen. Dat heescht, mir dierfe net soen: mir kafen deen Terrain fir Wunnengsbau ze maachen an dann decidéiere mer dono: Elo baue mer eng Schoul. Dat geet net!

De Laurent Mosar

Elo misste just d’Objektiver virgeluecht ginn. Also wat den Terrain fir Logement, Voiries-Projeten oder fir Equipements collectifs géif brauchen.

Et géing dann awer och drëm, dass d’Promoteure net egal wat kéinte maachen, sou de Mosar. D’Buergermeeschtesch hätt dann awer gären, dass d’Gemengen hei nach méi Flexibilitéit kréichen.

De Stater Schäfferot huet dem Conseil un d’Häerz geluecht, Jo ze soen zu der Propos vun der Kulturministesch, de Bëschofspalais an der Avenue Marie Therèse ënner nationalen Denkmalschutz ze stellen.

Dëst Gebai stoung schonn ënner héchstem kommunale Schutz, sou d’Lydie Polfer, déi déi selwecht Recommandatioun fir d’Klassement vun der Kapell, riets nieft dem Bëschofspalais ginn huet.

Virun allem d’Fënstere vum François Gillen wiere ganz schéin. Allerdéngs huet de Schäfferot Bedenken, wat d’Gebai virun der Kapell ugeet. D’Fassade an den Accès wiere net wéi se solle sinn, sou d’Stater Buergermeeschtesch.

“Also och fir Architekten, déi niewendru wäerten e neie Projet man, do wou elo nach dee Restaurant ass an esou, dass een an deem Kader awer eng nei Entrée kënnt maachen a firwat esouguer net och eng besser Accessibilitéit an och Vue op déi Kapell. Sou dass mir iech hei proposéieren: zwee Votten – jo fir d’Kapell a nee fir d’Fassade."

D'Lydie Polfer

D’Recommandatiounen goufen vum Conseil esou ugeholl.