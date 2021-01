Um Sonndeg huet ee jonke Mann ee Buschauffer um Arrêt no enger Zigarett gefrot. De Chauffer sot Nee.

Duerno gouf hie mat enger Waff menacéiert.

De Mann konnt sech a säi Bus retten an d'Police ruffen, déi spéider am Dag 2 jonk Männer an der Rue du Fort Niedergrünewald matgeholl huet.

D'Waff war eng Loftpistoul. Ee Brigang hat och e Messer derbäi. Et gouf ee Protokoll geschriwwen.