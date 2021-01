Dat sot Gilles Feith, Generaldirekter vun der Luxair, en Dënschdeg am RTL-Moiesjournal.

Et wier eng iwwerluechten Decisioun. Reese géif méiglech bleiwen, awer méi sécher ginn fir de Passagéier. Lëtzebuerg wier nämlech keng Insel. Dat sot Gilles Feith, Generaldirekter vun der Luxair, am RTL-Moiesjournal.

Leit, déi nieft dem Vol och den Hotel bei der Luxair gebucht hunn, ginn am Fall vun enger Quarantaine vun der Airline en charge geholl.

Leit déi den Hotel awer separat gebucht hunn, misste selwer kucken, datt se eens ginn. De Luxair-Generaldirekter huet erkläert, datt een elo am Gaange wier, déi nei Dispositiounen ëmzesetzen.Dat mat Dokteren op der Platz, jee no Destinatioun sinn och Tester an den Hoteller méiglech oder d'Passagéier kréien Tester mat op de Wee.

Luxair wier och ganz strikt. Et kéim keen an de Fliger dee kee negativen Test huet, ënnersträicht de Gilles Feith. D'Leit géifen op alle Fall nach ëmmer gären an d'Vakanz fléien. D'Kanaren an Dubai wieren zum Beispill nach ëmmer ganz vill gefrot.