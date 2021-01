Ausléiser fir dës Fro ass d’Geschicht ëm den Doud vun der irescher Fra Moyra Killeen. RTL hat doriwwer bericht.

„Eisen Job besteet doranner, fir Liewen ze retten. Mer hunn net als prioritär Missioun, fir Doudeschäiner auszefëllen", seet den Dr Philippe Welter. Hien ass President vum Cercle vun den Anesthesistes-réanimateurs.

"Virun allem um Samu gi mer dacks geruff a sollen en Doudeschäin ausfëllen. Mer kënnen d’Geschicht vum Patient net a sinn duerch dës Missioun dacks éischter belaascht. Wa mer dann nach eppes Suspektes op der Plaz feststellen, si mer iwwerfuerdert, well dëst net zu eisem Job gehéiert. Mer froen eis, firwat an esou Fäll kee Geriichtsmedeziner op d’Plaz geruff gëtt. Si hunn déi néideg Kompetenzen a kënne sech e komplett Bild vum Affer maachen." Den Ausléiser vun dëser Feststellung ass d’Geschicht vun der irescher Fra Moyra Killeen, déi mer an engem Artikel am Dezember 2020 dokumentéiert hunn.

An dësem präzise Fall hat den Dokter vum Samu um Doudeschäin d’Rubrik "Mort violente et suspecte" ausgefëllt.

D’Police war op der Plaz. De Parquet huet d’Läich fräi ginn, well et keen offensichtlechen Indice op Friemawierkung gouf.

Zwee Méint drop huet de Parquet awer eng Autopsie ordonéiert. D’Fra war awer nach virun der Autopsie ageäschert ginn.

Geriichtsmedeziner:“Kee Personal fir dës Missioun“

"Mer si personell net esou opgestallt, dass mer als Geriichtsmedeziner dës Aufgab, fir bei jiddwer suspekte Doudesfall op d’Plaz ze fueren, kéinten iwwerhuelen. Et kënnt a seelene Fäll allerdéngs vir. Mä dann huet de Parquet eis den Uerder ginn, fir eis op d’Plaz ze deplacéieren“.

Äntwert den Dr Andreas Schuff, deen den Departement vun de Geriichtsmedeziner hei am Land leet.

„Denkbar wär et allerdéngs, dass d’Läich mat enger virleefeger Doudesbescheinegung an de Staatslaboratoire (LNS) transportéiert gëtt a mer dann als Geriichtsmedeziner e Bléck op d’Läich geheien.“

Alternative: E provisoreschen Doudeschäin

Bei eisen däitschen Noperen gëtt et an de meeschte Bundeslänner och esou gereegelt. Doktere vum Samu (Notärzte) stellen op der Plaz e provisoreschen Doudeschäin aus. Doranner gëtt an der Haaptsaach de sécheren Doud festgehalen. An enger 2. Etapp gëtt en 2. Dokter matabezunn, deen dann d’Läich genee ënnersicht an en definitiven Doudeschäin ausstellt.

"Mä wie géif eis zu Lëtzebuerg dann den Optrag fir dës „Leichenschau“ ginn? Wann et net de Parquet oder den Untersuchungsriichter wär, da kéinte mer e Problem am spéidere Verlaf vun der Enquête hunn. Well, wann dann eng Autopsie gemaach géif, wäre mer jo befaangen an kéimen fir eng Expertise net méi a Fro.“

Mort violente et suspecte: Keng systematesch Statistiken

Spezifesch a systematesch Statistiken iwwert „Morts violentes et supectes“ ginn zu Lëtzebuerg keng gefouert.

Seet d’Santé op Nofro hin.

De Gesondheetsministère kréich den 1. Volet vum Doudeschäin (Volet A) och net geschéckt. Am Volet A steet dran, wat den Dokter als méiglech Doudesursaach ukräizt. Dësen Volet gëtt un d’Gemenge verschéckt, wou d’Persoun verscheet ass.

Zenter Mee 2020 huet den Doudeschäin och geännert.

Dat Wuert „suspekt“ ass gestrach ginn. (2)

Den neien Doudeschäin ass allerdéngs nach net bei den Acteuren um Terrain ukomm, sou den Dr Philippe Welter.

Mort violente et suspecte: Net automatesch eng Autopsie

Wat net geännert huet, ass d’Tatsaach, dass eng "Mort violente et suspecte" automatesch eng Autopsie no sech zitt.

Äntwert de Justizspriecher Henri Eippers op Nofro hin.

„Et gëtt ëmmer vu Fall zu Fall gekuckt an dann eng Decisioun vum Parquet geholl an natierlech muss d’Police op d’Plaz goen.“

