Der Regierung ass beim Matdeele vun den Zuelen iwwert d’Impfcampagne e Feeler ënnerlaf.

Anescht ewéi vun der Regierung behaapt, ware bis den 21. Januar net 6.900 Leit hei am Land geimpft ginn, mä just eng 5.600. Dat hunn ons Kolleege vun "RTL 5minutes" erausfonnt. D’Regierung huet nämlech bis Enn leschter Woch déi Leit, déi eng zweet Dosis Vaccin kruten, einfach nach emol bei d’Gesamtzuel dobäigerechent. De Feeler wier e Freideg opgefall an elo steet an den Dageszuelen, déi matgedeelt ginn, net méi d’Zuel vu Leit, déi geimpft goufen, mee d’Zuel vun Dosissen, déi verdeelt gi sinn.

De Santésministère sot op Nofro hin, et géing ee kucken, d’Zuelen méi kloer duerzestellen.

Stand 21. Januar hunn also 5.654 Leit eng oder zwou Dosisse kritt, sou RTL 5minutes.