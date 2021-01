Ausgebrach ass d'Feier en Dënschdeg de Moien an den Toiletten am Beräich vun de Sciencen.

Dat ganzt Personal an alleguerten d'Schüler goufen aus dem Gebai evakuéiert. Keng Persoun gouf blesséiert.

D'Schüler konnten dann och nees relativ séier an d'Gebai zeréck, allerdéngs bleiwen eng Rei Raim zou, bis dass et méi Informatioune ginn, heescht et vun offizieller Säit. Verschidde Coursen hu missten annuléiert ginn.

Dës Informatioune betreffen ausschliisslech d'Lycéesschüler.