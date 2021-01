D’Zil vun der Impfcampagne wier d’Mortalitéit an d’Morbiditéit ze reduzéieren, awer och z’evitéieren, datt medezinesch Strukturen iwwerlaascht ginn.

Dat schreift déi national Ethikkommissioun an hirem Avis vum 21. Januar, deen elo public ass.

Wéi d’Regierung e Méindeg annoncéiert huet, ginn op Basis vun der Recommandatioun vum Ethikrot an enger 2. Phas eeler Leit iwwer 75 Joer a besonnesch vulnerabel krank Persoune vun all Alter geimpft. Well eeler a vulnerabel Persoune besonnesch riskéiere géifen, Komplikatiounen no enger Corona-Infektioun ze kréien, hätt et e positiven Impakt op d’Situatioun an de Spideeler, besonnesch op d’Intensivstatiounen, si prioritär z’impfen, esou d‘CNE. Verschidde Beruffsgruppe wieren duerch d’Natur vun hirer Aarbecht méi am Kontakt mat anere Leit, schreift d’Ethikkomissioun weider, dorënner d’Enseignanten, d’Arméi, d’ Giischtercher oder nach d’Police. Et wier och zum Deel d’Demande do, méi séier geimpft ze ginn. Hei gëtt drop higewisen, datt dat net zum Zil géing bäidroen, d’Morbiditéit an d’Mortalitéit ze reduzéieren, grad wéi d’Belaaschtung vun de Spideeler. Vue dass eleng am Grupp 75+ a vulnerabel Leit wäit méi wéi 100.000 Persoune wieren, sollten dofir, dem Ethikrot no, an der 2. Phas keng spezifesch Beruffsgruppe geimpft ginn.

D’Ethikkommissioun schreift, et wier ze fréi, fir am Detail op eng Strategie fir déi 3. Phas anzegoen. Allerdéngs wier een der Meenung datt, mat Ausnam vum Gesondheets- a Fleegesecteur, keng spezifesch sozio-professionell Gruppe virgeholl ginn.

Iwwerdeems réit d’Kommissioun, déi ronn 800 Persoune mat enger kierperlecher oder mentaler Behënnerung zu Lëtzebuerg, déi dacks och Schwieregkeeten hunn e Mask unzedoen oder d’Gestes barrières anzehalen, nach an der 1. Phas z’impfen.