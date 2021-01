Den 43 Joer ale Mann war an enger Klinik an der Stad hospitaliséiert an huet en Dënschdeg géint Mëtteg dës verlooss, obwuel hien dréngend Hëllef brauch.

De Vermëssten ass 1,82 Meter grouss, weit 80 Kilogramm, huet e Baart an donkelbrong kuerz Hoer. Fir d'Lescht hat de Rimantas Suslavicius een orangen Hoodie un. Mat der Kaputz huet hie seng Blessur um Kapp verstoppt. Donieft huet hien eng ofgenotzten donkelbrong Jackett un, eng donkel Jeans a brong Stiwwelen. Hie schwätzt russesch a franséisch. All Informatiounen iwwert den Openthalt vum Vermësste si fir d'Police ënnert dem 113.