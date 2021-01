Zanter November an nach op d'mannst bis den 21. Februar sinn d'Restauranten an d'Caféen hei am Land zou.

Dee gréissten Impakt huet dat natierlech op déi concernéiert Betriber, ma hannendru stiechen och nach eng ganz Rei Acteuren. Mir waren an eng Brauerei a bei e Gedrénksliwwerer kucken, wéi een Impakt déi sanitär Kris op si huet.

An der Brauerei Simon ass den Ament nëmmen ee vu 4 Gärbotticher voll - dat hat een nach ni virdrun. Et gi keng Fässer méi gemaach, well se sou wéi sou nëmmen ëm ginn. Vun der klenger Equipe vun 23 Leit sinn der 5 bis 7 ofwiesselend am Chômage partiel, seet d'Betty Fontaine, Member vun der Direktioun.

"Et huet ee vläicht e bësse Reserve fir eng Zäit, mee dat geet och net éiweg gutt. An da muss ee kucken, wou kënne mer elo spueren, Investissementer ginn no hanne gedréckt, et organiséiert ee sech e bëssen nei... An et hofft een alt, datt een net an dee Fall kënnt, wou een iergendwa muss Leit entloossen."

Corona-Impakt op Horeca-Fournisseuren / Rep. F. Kinsch

D'Restauranten an d'Caféë sinn zanter Méint zou, ma d'lescht Joer waren och keng Kavalkaden, keng Baler, keng Fester.

"Wann den Horeca zou ass, dann ass et emol séier eng 40% manner. Mee och allgemeng, d'lescht Joer waren och vill manner Evenementer, sou dass een do och ganz séier op 25% minus ass."



Och beim Depositaire Ruppert ass den Ament d'Hallschent vum Personal doheem, deels am Chômage partiel, deels Leit, déi kuerzfristeg e Congé parental geholl hunn, seet de Paul Ruppert vum Familljebetrib. Et hätt een zwar elo méi privat Clienten, ma dat géing net alles gutt maachen.

"Mir hunn e Manktem vum Chiffre d'Affaire vun ëm déi 30% vun 2020. Et huet ee gehofft, et géing 2021 besser ginn, am Moment ass et nach schwiereg... Perspektive feelen... Gedold (laacht)..."



An de leschte Wochen hätt een och scho bei enger Rei Betriber d'Kelleren eidel geraumt, déi net op d'Faillite waarden, mee net méi opmaache wäerten. D'Situatioun wier eng aner, wéi nach nom 1. Lockdown, seet de Paul Ruppert.

"Déi 1. Well, déi am Mäerz/Abrëll do war, do war eng direkt Hëllef fir den Horeca an duerno ass direkt eng gutt Summersaison lassgaangen op den Terrassen an dat huet och gehollef, datt d'Facture relativ séier konnte bezuelt ginn. D'Gefor ass elo, nieft Faillitten, déi warscheinlech wäerte kommen, d'Reserve si fort. Bis déi nees opgestockt ginn, fir nees Facturen a lafend Käschten ze bezuelen, dat wäert dann op eis zeréckkommen."



D'Betty Fontaine vun der Brasserie Simon seet iwwerdeems, et kéim och nach e Stress-Moment op si duer, wann d'Restauranten an d'Caféen nees opmaachen.

"Well et ass net nëmme fir d'Wuer eraus ze kréien, et sinn och déi ganz Leitungen, déi musse benotzt ginn, déi Béierleitungen, déi sinn elo zanter e puer Méint net benotzt ginn, dat heescht déi mussen all gebotzt ginn, iert een nees lassleet. Dat heescht all Client muss kontaktéiert ginn, e Rendez-vous gemaach ginn, an da muss eventuell bannent enger Woch bei jidderengem gebotzt ginn, an dat ass extrem schwiereg, fir dat logistesch hinzekréien."

Wéini et sou wäit ass, weess elo nach keen. D’Betty Fontaine an de Paul Ruppert hunn awer net vill Hoffnung, datt et nom 21. Februar nees virugeet.

Bei der Provençale mécht een elo am Januar 60% Aboussen am Verglach zum Joer virdrun, seet de Georges Eischen, Gérant-associé vum Grossiste. Dat kéint een zwar nach eng Zäit stäipen. Et geséich een awer un de Suen, déi net méi rakommen, datt et fir d'Betriber, déi Client sinn, ëmmer méi schwéier gëtt. D'Hëllefe géifen och net iwwerall d'selwecht vill hëllefen, seet de Georges Eischen.

"Déi meeschte Betriber ginn an een Dëppe geheit, ob dat elo de Kebab ass oder ob dat e gastronomesche Restaurant ass, si ginn all iwwert dee selwechte Leescht gezunn, fir ze definéieren, wat se vun Aidë kréien. Si hunn awer verschidde Personalstrukturen, verschidde Loyeren, déi eng kënne vläicht à emporter schaffen, déi aner net. An awer gi se all an dat selwecht Dëppe geheit an do entstinn automatesch Inkoherenzen an och net fair Situatiounen, wou verschidde Betriber vill méi leide wéi anerer."

Och fir d'Moral vun de Leit wier et wichteg, datt d'Restauranten esou séier wéi méiglech nees kéinten opmaachen, seet de Georges Eischen vun der Provençale, déi aktuell Onsécherheet géing de Leit immens un d'Nerve goen.