Mat den neie Reesrestriktiounen, déi jo e Méindeg annoncéiert goufen, muss sech d'Tourismusbranche elo upassen.

Ma fir de Client stelle sech awer och eng ganz Partie Froen. Zum Beispill: Wat ass, wa mäin Testresultat op der Vakanzendestinatioun positiv ass?

Vill war den Dënschdeg de Mëtten um Flughafen net lass. Ma fir d'Fuesvakanz wier d'Nofro awer däitlech méi héich. Duerch déi nei Restriktioune wiere bei de Clienten zwar vill Froen opkomm, ma déi géing een elo versichen ze klären. Fir eng Rei Destinatioune wëll LuxairTours zum Beispill Schnelltester direkt an den Hoteller ubidden, erkläert den Alberto Kunkel, Chef vu LuxairTours.

Fir déi national Airline steet fest, dass een ouni negatiivt Testresultat net dierf matfléien. Esou ëmgeet ee komplizéiert Situatiounen bei der Réckrees. Wéi d'Kontroll vun den Testresultater oder enger eventueller Quarantän ass, am Fall, wou sech d'Airline net dorëms këmmert, ass nämlech onkloer.

Dem europäesche Verbraucherzentrum no sollen d'Clientë sech virun der Rees informéieren an déi méiglech Risiken ofweien. Deemno wéi kënne sech d'Ufuerderungen am Reesland änneren oder et stellt sech schwéier eraus, en Test op der Plaz ze maachen. A verschidde Länner kascht de PCR- oder Schnelltest och eppes.

Ass den Test fir zeréck da positiv, ka sech d'Vakanz ongewollt verlängeren. An deem Fall muss een d'Quarantänsbestëmmunge vun deem jeeweilege Land respektéieren, esou d'Direktesch vum europäesche Verbraucherzentrum, d'Karin Basenach.

Da stelle sech awer och aarbechtsrechtlech Froen, well ee jo net krankgeschriwwe gëtt.

Fir kuerz Reese fält d'Testflicht ewech, hei dierf den Zäitraum tëscht den zwee Embarquementer net méi laang wéi 72 Stonne sinn. D'Luxair huet decidéiert, an esou Fäll d'Fluchticketen ze kontrolléieren.

Et wéilt ee kloer Reegele schafen, esou heescht et vum Gilles Feith, dem Generaldirekter vun der Luxair, an et géing een hoffen, dass sech och déi aner Fluchgesellschaften un d'Mesuren halen.