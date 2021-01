De Staatsminister verkennt den Eescht vun der Situatioun, sou d’CGFP, déi den 19. Januar d’Streikprozedur géint d'Regierung an d’Weeër geleet huet.

Dat well et och no 7 Wochen net zu de gefuerderte Gespréicher mam Premier koum iwwer déi, an der CGFP hiren Aen, schläichend Privatiséierung vun der Fonction Publique. Hefteg Kritik gouf et och um Minister.

De Marc Hansen hat der Staatsbeamtegewerkschaft jo lescht Woch an der Chamber virgeworf, et wär irresponsabel an dësen Zäiten eng Streikprozedur iwwer dëse Sujet ze lancéieren. Ausserdeem hätt d’CGFP net alles gemaach, fir d’Streikprozedur ze evitéieren. Zum Beispill, e Gespréich mat him als zoustännege Minister ze sichen.

Domadder sinn d’Gewerkschafts-Cheffe Romain Wolff a Steve Heiliger net averstanen. Den 11. November hätte si eng Reunioun mam Marc Hansen gehat an de Sujet, deen zwar net um Ordre du jour stoung, do ugeschwat. De Minister vun der Fonction Publique hätt awer op Zoustännegkeet vu anere Ministèrë verwisen. Ausserdeem hätten déi sektoriell Organisatioune vun der CGFP 2 Joer laang Gespréicher mam Marc Hansen gehat a stéinge lo mat eidelen Hänn do. Dat obwuel vill vun hire Fuerderunge mol keen Impakt op de Budget gehat hätten.

Dofir hätt d’Staatsbeamtegewerkschaft sech Enn November un de Premier adresséiert. An no 7 Wochen ouni Invitatioun op e Gespréich d’Streikprozedur lancéiert.

Een Dag drop, den 20. Januar dunn, koum Post vum Premier Bettel. Awer keng zefriddestellend aus CGFP-Siicht. Hei verweist de Staatsminister d’Gewerkschaft nämlech nees un de Minister vun der Fonction publique. Si sollt sech mat him un den Dësch sëtzen. Fir d’Gewerkschaft ass dat awer keng Optioun, vu datt de Marc Hansen jo am Hierscht gesot hätt, si sollte sech un déi zoustänneg Ministère riichten, déi eng Privatiséierung vu verschiddenen héije Beamte-Posten an d’A gefaasst hätten. D’Kaz bäisst sech also hei an de Schwanz.

D’CGFP hätt an dësem Dossier gär d’Positioun vun der ganzer Regierung. Dofir kënnt fir si just eng Entrevue mam Premier a Fro. D’Staatsbeamtegewerkschaft hofft nach ëmmer op eng friddlech Eenegung, fir net musse bis un d’Enn vun der Streikprozedur ze goen.

Als Delegatioun fir d’Schlichtungsgespréicher huet d’CGFP den Exekutiv-Büro, hiren héchste Gremium, ernannt. Vun der Regierung erwaart d’Gewerkschaft, datt och si hir éischt Garde schéckt. Datt ee kéint Decisiounen huelen. Alles anescht wär en Affront.

PDF: Offiziellt Schreiwes