Leit, déi dëse Produit kaf hunn, sollen deen net consomméieren, mä zeréck an de Buttek bréngen.

Wéi Delhaize selwer an hirem Communiqué schreiwen, gëtt de Produit zeréckgeruff, well ze vill phytopharmazeutesch Produiten (Oxyde d'éthylène) an de Sesam-Käre sinn.

Betraff sinn d'Produite matden DDM-Datumer 27.01.2021, 03.02.2021, 10.02.2021, 17.02.2021, 01.03.2021, 07.03.2021, 21.03.21, 28.03.2021, 12.04.2021 a mat dem EAN-Code 5400112725313.

PDF: Weider Detailer am Communiqué vun Delhaize