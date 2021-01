La lutte contre la violence domestique demande une approche multidimensionnelle, qui se focalise non seulement sur les victimes, mais qui inclut aussi le travail avec les auteur-e-s. L’association sans but lucratif Inter-Actions et le ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes ont signé une convention pour développer une formation de lutte contre la violence domestique dénommée «Ee Schrëtt géint Gewalt». Cette formation s’adresse à des auteur-e-s de violence domestique au Luxembourg. Lors de l’acte solennel de la signature au ministère, la ministre Taina Bofferding a souligné: «Je salue la volonté des responsables d’Inter-Actions d’élargir leur offre de formations et de viser les auteur-e-s de violence domestique par leur nouveau projet. À côté de la protection des victimes, de campagnes de sensibilisation et de prévention, le travail avec les auteur-e-s est un pilier essentiel dans la lutte contre la violence domestique.» Le développement de cette nouvelle formation se fera en étroite concertation avec les autres acteurs du terrain, notamment le Riicht Eraus qui reste le principal service agréé (conformément à la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique) prenant en charge les auteur-e-s adultes de violence domestique. Il s’agit de trouver des synergies et d’assurer le travail en réseau permettant ainsi l'échange de savoir-faire et d'expertise. Il est prévu qu’une formation dure 80 heures et s’étende suivant les besoins et les profils des auteur-e-s sur une dizaine de semaines. Les participant-e-s seront outillé-e-s pour apprendre à maîtriser et à surmonter leurs comportements violents et pour se rendre compte de leur responsabilité et de la conséquence de leurs actes. Ceci se fera grâce à une panoplie de différents techniques et exercices pratiques de mise en situation, de jeux de rôle et de discussions. La formation est ouverte à tout-e-s auteur-e-s de violence domestique. C’est par de telles conventions avec des partenaires du terrain que le ministère soutient la lutte contre la violence domestique dans toutes ses dimensions. Par le financement du projet «Ee Schrëtt géint Gewalt», le ministère apporte un appui à Inter-Actions dans leur volonté d’accompagner et de responsabiliser des auteur-e-s de violence domestique, femmes et hommes, sur leur chemin personnel vers la non-violence. Lien(s) utile(s) violence.lu