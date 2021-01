Tëscht dem 19. an dem 25. Januar 2021 gouf et 5 positiv Fäll beim Personal vun der Maison relais an 3 Schüler goufe positiv getest.

Well d'Educateure mat ville Schüler a Schülerinne Kontakt haten, hunn déi Betraffen all missen a Quarantän oder Distanz goen. De 26. Januar gouf dunn een Enseignant, deen an e puer Klassen enseignéiert, positiv getest. Doropshin huet een decidéiert, déi ganz Schoul a Quarantän ze setzen an dat bis den 1. Februar. Och d'Maison Relais ass bis deen Datum zou. © Domingos Oliveira / RTL Offiziellt Schreiwes Mise en quarantaine de l'école fondamentale Michel-Rodange de Waldbillig (27.01.2021)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Entre le 19 et le 25 janvier 2021, cinq cas positifs à la COVID-19 ont été identifiés parmi le personnel de la maison relais de Waldbillig ainsi que trois élèves positifs fréquentant la maison relais. Comme les éducateurs ont de nombreux contacts avec les élèves de l'école fondamentale, les élèves de plusieurs classes qui ont été en contact avec les cas positifs ont été soit mis à l'écart, soit mis en quarantaine. Le 26 janvier, un enseignant intervenant dans plusieurs classes a été testé positif à son tour. Vu le nombre de classes déjà mises à l'écart ou en quarantaine, le Comité de pilotage «COVID-19 and education» a décidé, par mesure de précaution, de mettre en quarantaine l'ensemble des classes de l'école jusqu'au 1er février 2021 inclus. La maison relais restera également fermée jusqu'à cette date. Les personnes mises en quarantaine sont invitées à se faire tester à partir du 31 janvier.