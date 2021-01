Pour la semaine du 18 au 24 janvier, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a diminué très légèrement de 859 à 843 personnes (-2%), tout comme le nombre de leurs contacts étroits identifiés, qui est passé de 3.024 à 2.760 (-9%). À noter que le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 18 au 24 janvier, s’élève à 44.417 par rapport à 51.274 tests la semaine précédente. En date du 24 janvier, le nombre d'infections actives s'élevait à 2.065 (par rapport à 2.408 au 17/01) et le nombre de personnes guéries est passé de 45.922 à 47.100. Le nombre de nouveaux décès en lien avec la COVID-19, a diminué de manière importante de 19 à 8. La moyenne d’âge des personnes décédées est de 79 ans. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées COVID-19 positif est restée relativement stable (39,3 ans). Dans les hôpitaux, la situation continue à se détendre, avec 62 hospitalisations en soins normaux et 15 hospitalisations en soins intensifs de patients Covid confirmés pour la semaine du 18 au 24 janvier, contre 69, respectivement 21, la semaine précédente. Les deux Centres de consultation COVID-19 (CCC), situés au Kirchberg et à Esch-sur-Alzette, ont enregistré au total 6.481 passages depuis leur ouverture, dont 283 passages pour la semaine du 18 au 24 janvier, soit un nombre quasiment identique à la semaine précédente (266). Suite à l’affaiblissement du nombre de passages au cours des dernières semaines, les heures d’ouverture des deux Centres de consultation COVID-19 seront adaptés à partir du 1er février. Ainsi, les CCC seront ouverts de 10:00 à 15:00 heures tous les jours, samedi, dimanche et jours fériés inclus. Taux de positivité et taux d’incidence : Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a augmenté de 0,92% à 1,05% et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, Large Scale Testing) est passé à 1,90% contre 1,68% la semaine précédente (moyenne sur la semaine). Notons que le taux de positivité pour les tests effectués sur ordonnance, donc pour les personnes présentant des symptômes, s’élève à 4,63% contre 5,16% pour la semaine d’avant. Le taux d'incidence est de 135 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. Pour la semaine du 11 janvier, le taux d’incidence s’élevait à 137 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. Par rapport à la semaine dernière, le taux d’incidence continue de diminuer légèrement dans les tranches d’âge de 0-14 ans et de 60-74 ans reste, et reste sur un plateau stable dans les autres tranches d’âge. Quarantaines et isolements : Pour la semaine du 18 au 24 janvier, 1.837 personnes se trouvaient en isolement (-10%) et 2.486 en quarantaine (+5% par rapport à la semaine précédente). Contaminations : Pour les 843 nouveaux cas, le cercle familial reste le contexte de transmission des infections à la COVID-19 le plus fréquent avec 38,2%, suivi par les séjours à l’étranger (6,6%). Le taux des contaminations dont la source n’est pas clairement attribuable remonte à 33,7%. Vaccinations : point de situation Pour la semaine du 18 au 24 janvier, 3.956 doses ont été administrées au total. 2.712 personnes ont reçu une 1e dose et 1.244 ont reçu une 2e dose. En date du 26 janvier, 8.554 doses ont été administrées au total. Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2 Le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), indique une prévalence moyenne du virus dans les eaux usées au niveau national et régional. Si les flux de SARS CoV-2 observés au cours de la semaine du 18 au 24 janvier dans les eaux usées demeurent importants, une tendance à la baisse a pu être observée pour toutes les stations analysées. L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.